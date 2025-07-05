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Археологи нашли усыпальницу эпохи Птолемеев в Египте

В ней были мумии и саркофаг с человеческим лицом.
Дима Иванов 2025-07-05 16:50:44
© Фото: Sui Xiankai, XinHua, Global Look Press

Археологи во время раскопок в Асуане на юге Египта нашли отлично сохранившиеся усыпальницы эпохи Птолемеев и Рима, об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

В одной из гробниц был обнаружен саркофаг из известняка высотой около двух метров, который стоял на каменной платформе, вырубленной в скалах. Крышка саркофага изображала человеческую фигуру с выразительными чертами лица.

Археологам удалось идентифицировать хозяина гробницы, им оказался высокопоставленный чиновник из Асуана. Также были найдены мумии, в том числе детей.

Ранее учёные нашли артефакты бронзового века на вершине вулкана в Венгрии.

#в стране и мире #Египет #мумии #Раскопки #археологи #Асуан
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