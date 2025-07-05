Археологи нашли усыпальницу эпохи Птолемеев в Египте

Археологи во время раскопок в Асуане на юге Египта нашли отлично сохранившиеся усыпальницы эпохи Птолемеев и Рима, об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

В одной из гробниц был обнаружен саркофаг из известняка высотой около двух метров, который стоял на каменной платформе, вырубленной в скалах. Крышка саркофага изображала человеческую фигуру с выразительными чертами лица.

Археологам удалось идентифицировать хозяина гробницы, им оказался высокопоставленный чиновник из Асуана. Также были найдены мумии, в том числе детей.

Ранее учёные нашли артефакты бронзового века на вершине вулкана в Венгрии.