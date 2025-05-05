Артефакты бронзового века обнаружили на вершине вулкана в Венгрии

Археологи обнаружили огромное количество металлических изделий на вершине вулкана в Венгрии. Об этом сообщает Life.

Исследователям удалось обнаружить свыше 300 артефактов, которые относятся к позднему бронзовому и раннему железному веку. Среди находок есть в том числе украшения и оружие. Кроме того, на местах раскопок обнаружили янтарные бусины, остатки тканей и кожи.

По данным агентства, раскопки проходили недалеко от вулкана Шомло, расположенном на западе Венгрии. При этом установить, кто именно жил здесь, ученым пока не удалось.

Ранее сообщалось, что ученым в Перу удалось обнаружить мумию женщины возрастом 5 000 лет. По оценкам специалистов, возраст самой женщины на момент смерти составлял 20-35 лет.