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Артефакты бронзового века обнаружили на вершине вулкана в Венгрии

Археологи также нашли остатки тканей и ювелирные украшения.
Глеб Владовский 2025-05-05 10:42:38
© Фото: Matthew Patrick Usgs, Global Look Press

Археологи обнаружили огромное количество металлических изделий на вершине вулкана в Венгрии. Об этом сообщает Life.

Исследователям удалось обнаружить свыше 300 артефактов, которые относятся к позднему бронзовому и раннему железному веку. Среди находок есть в том числе украшения и оружие. Кроме того, на местах раскопок обнаружили янтарные бусины, остатки тканей и кожи.

По данным агентства, раскопки проходили недалеко от вулкана Шомло, расположенном на западе Венгрии. При этом установить, кто именно жил здесь, ученым пока не удалось.

Ранее сообщалось, что ученым в Перу удалось обнаружить мумию женщины возрастом 5 000 лет. По оценкам специалистов, возраст самой женщины на момент смерти составлял 20-35 лет.

#в стране и мире #Венгрия #Раскопки #археологи #артефакты #бронзовый век
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