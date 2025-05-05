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Диетолог назвал признаки чрезмерного употребления сахара

По словам эксперта, если человек употребляет слишком много сахара, он чаще будет болеть простудой, приобретет хроническую усталость и начнет постепенно терять яркость вкусов.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 18:47:25
© Фото: © Romain Doucelin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как узнать, что человек потребляет слишком много сахара. Он перечислил несколько признаков переизбытка сахара в организме.

Первым признаком является вздутие живота и неприятные ощущения в этой области. Причиной является то, что большое количество глюкозы и фруктозы помогает размножаться вредным бактериям в кишечнике. Другим признаком является потеря яркости вкуса - сахар является усилителем вкуса, поэтому при его регулярном потреблении рецепторы теряют чувствительность, пояснил Кабанов aif.ru.

Еще один способ, которым наш организм подает сигнал бедствия, это частые простуды. Если человек болеет два-три раза за квартал, значит, у него снижен иммунитет, а это, в свою очередь, может быть вызвано проблемами в кишечнике.

Наконец, хроническая усталость и проблемы со сном тоже могут быть вызваны переизбытком сахара. По словам эксперта, энергия, полученная от сладкого, быстро уходит, к тому же сахар в большом количестве перевозбуждает нервную систему и может привести к нарушению биоритмов.

Алексей Кабанов посоветовал пересмотреть рацион тем людям, которые заметили у себя один или несколько из перечисленных признаком. Он предложил в течение нескольких дней записывать, что человек ест и в каких количествах, и вести учет съеденного сладкого.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала «Звезде», каким людям не стоит поститься. По ее словам, ограничивать себя в питании не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть дефицит железа и B12.

#еда #питание #Сахар #диетолог #сладкое
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