Диетолог назвал признаки чрезмерного употребления сахара

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как узнать, что человек потребляет слишком много сахара. Он перечислил несколько признаков переизбытка сахара в организме.

Первым признаком является вздутие живота и неприятные ощущения в этой области. Причиной является то, что большое количество глюкозы и фруктозы помогает размножаться вредным бактериям в кишечнике. Другим признаком является потеря яркости вкуса - сахар является усилителем вкуса, поэтому при его регулярном потреблении рецепторы теряют чувствительность, пояснил Кабанов aif.ru.

Еще один способ, которым наш организм подает сигнал бедствия, это частые простуды. Если человек болеет два-три раза за квартал, значит, у него снижен иммунитет, а это, в свою очередь, может быть вызвано проблемами в кишечнике.

Наконец, хроническая усталость и проблемы со сном тоже могут быть вызваны переизбытком сахара. По словам эксперта, энергия, полученная от сладкого, быстро уходит, к тому же сахар в большом количестве перевозбуждает нервную систему и может привести к нарушению биоритмов.

Алексей Кабанов посоветовал пересмотреть рацион тем людям, которые заметили у себя один или несколько из перечисленных признаком. Он предложил в течение нескольких дней записывать, что человек ест и в каких количествах, и вести учет съеденного сладкого.

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