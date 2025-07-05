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Политолог оценил перспективы санкций ЕС против Израиля из-за Газы

Потенциальные ограничения не помешают Тель-Авиву продолжать войну.
Дима Иванов 2025-07-05 15:34:23
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Возможные санкции Евросоюза против Израиля вряд ли окажут значительное влияние на политику Тель-Авива, считает востоковед Борис Долгов. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что конкретные меры ЕС остаются неопределенными, но их воздействие на Израиль будет минимальным из-за полной поддержки со стороны США.

Долгов подчеркнул, что политика Евросоюза в целом следует в русле американской, поэтому ожидать, что санкции заставят Израиль соблюдать международные нормы в секторе Газа, маловероятно.

По его мнению, инициатива европейских лидеров скорее направлена на демонстрацию приверженности ЕС принципам международного права и гуманитарной поддержке палестинского населения.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты в середине июля обсудят возможность введения санкций против Израиля на фоне продолжающей операции в секторе Газа.

#евросоюз #санкции #Израиль #сектор Газа #наш эксклюзив
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