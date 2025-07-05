Политолог оценил перспективы санкций ЕС против Израиля из-за Газы

Возможные санкции Евросоюза против Израиля вряд ли окажут значительное влияние на политику Тель-Авива, считает востоковед Борис Долгов. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что конкретные меры ЕС остаются неопределенными, но их воздействие на Израиль будет минимальным из-за полной поддержки со стороны США.

Долгов подчеркнул, что политика Евросоюза в целом следует в русле американской, поэтому ожидать, что санкции заставят Израиль соблюдать международные нормы в секторе Газа, маловероятно.

По его мнению, инициатива европейских лидеров скорее направлена на демонстрацию приверженности ЕС принципам международного права и гуманитарной поддержке палестинского населения.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты в середине июля обсудят возможность введения санкций против Израиля на фоне продолжающей операции в секторе Газа.