ЕС может ввести санкции против Израиля 15 июля

Европейские дипломаты в середине июля обсудят возможность введения санкций против Израиля на фоне продолжающей операции в секторе Газа.

Как пишет издание Euractiv, европейские страны уже подготовили рестрикции в отношении ближневосточного государства, варианты будут озвучены на заседании 15 июля. При этом еврочиновники сомневаются, что будет принято хоть что-то из-за разногласий в блоке.

«Дипломатическая служба ЕС (EEAS) должна представить послам блока документ с возможными мерами в следующую среду. Ожидается, что документ с вариантами будет включать полную или частичную приостановку соглашения, санкции в отношении таких лиц, как министры правительства Израиля, военнослужащие или израильские поселенцы, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановку научного сотрудничества между ними», - пишут журналисты издания.

Отмечается, что впервые эти ограничительные меры в отношении Израиля излагаются в письменной форме, хотя ранее не раз озвучивались.

В конце мая европейские страны нервно отреагировали на обстрел своих дипломатов во время посещения Западного берега реки Иордан. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по делегациям из арабских государств и Евросоюза. В кулуарах большинство еврочиновников высказывались за пересмотр отношений с Тель-Авивом, вплоть до разрыва контактов.