Умер актер из сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон

Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон. Об этом сообщила жена актера Келли в интервью новостному порталу Deadline.

«С открытым сердцем я хочу сообщить всему миру, что мой любимый муж Джулиан Макмахон мирно скончался на этой неделе после героической борьбы с раком... Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», - заявила она.

Уточняется, что актер скончался в возрасте 56 лет.

Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Активную карьеру актера он начал в 1990-е после того как переехал в США. Наибольшую известность ему принесли роль Коула Тернера в телесериале «Зачарованные», а также Виктора фон Дума из дилогии «Фантастическая четверка» 2005 и 2007 годов.