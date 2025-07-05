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Умер актер из сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон

Актер скончался в возрасте 56 лет от онкологии.
Глеб Владовский 2025-07-05 01:43:56
© Фото: Manuele Mangiarotti ipa-agency, Globallookpress

Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон. Об этом сообщила жена актера Келли в интервью новостному порталу Deadline.

«С открытым сердцем я хочу сообщить всему миру, что мой любимый муж Джулиан Макмахон мирно скончался на этой неделе после героической борьбы с раком... Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», - заявила она.

Уточняется, что актер скончался в возрасте 56 лет.

Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Активную карьеру актера он начал в 1990-е после того как переехал в США. Наибольшую известность ему принесли роль Коула Тернера в телесериале «Зачарованные», а также Виктора фон Дума из дилогии «Фантастическая четверка» 2005 и 2007 годов.

#в стране и мире #сша #актер #зачарованные #Джулиан Макмэнох
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