Шеннен Доэрти, сыгравшая в сериале «Зачарованные», умерла от рака

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла несколько курсов химиотерапии и ушла из жизни в возрасте 53 лет.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», - приводит Variety слова публициста Доэрти Лесли Слоун.

Шеннен Доэрти стала известна широкой публике в 1990 году, после сыгранной роли в молодежном серале «Беверли-Хиллз, 90210». Также она снималась в знаменитом сериале «Зачарованные».

На этой неделе стало известно о смерти другой знаменитой актрисы Шелли Дюваль, исполнившей главную роль в знаменитом фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Дюваль не стало в возрасте 75 лет. Она скончалась в своем доме в Техасе от осложнений после диабета.