Штурмовики группировки войск «Центр» идут вперед - на Красноармейском направлении наше наступление развивается одновременно на нескольких участках фронта. И везде пехоте нужна постоянная огневая поддержка. Поэтому бойцы самоходного артиллерийского полка часто меняют огневые позиции, перекатываются все дальше вперед.

«Фронт двигается быстрее, парни из пехоты начинают больше быстрее сильнее давить, поэтому нужно двигаться вслед за ними чтобы успевать чтобы помогать им и уничтожать врага», - рассказал командир орудия Олег Сардинов.

Каждый перекат - серьезный вызов. Артиллеристы заранее ищут новую огневую позицию, продумывают маскировку и тщательно выбирают время для выезда - чтобы не обнаружила воздушная разведка противника. Перемещаться сейчас приходится регулярно и смена позиции у расчета уже идеально отработана.

«Относительно недавно мы там по 3-4 месяца стояли, сейчас буквально неделя-две и перекаты идут», - сказал командир орудия.

«Мста-С» идеально подходит для работы по опорным пунктам врага и ведения контрбатарейной борьбы. Все чаще артиллеристам приходят запросы на уничтожение пунктов управления беспилотниками и воздушной разведки и местам скопления противника.

«Буквально позавчера по пехоте работали, то есть прямое попадание в личный состав противника. Первый пристрелочный, как положено, дальше корректируем по сторонам света и подводим к цели уже», - поделился военнослужащий.

«Мста-С» может прицельно бить на расстояние - до 30 километров. Этот расчет работает в основном не по тылам, а именно по переднему краю

Бить точно и не оставлять противнику ни единого шанса позволяет слаженность работы.

За точность в этом расчете отвечает совсем молодой наводчик - 19-летний Курбан подписал контракт еще на срочной службе. Говорит, не мог остаться в стороне и не поддержать бойцов, которые рискуют своими жизнями на передовой.

«На самой работе начинаешь концентрироваться, чтобы каждая установка, каждый снаряд, полетел туда, куда нужно, так как ты чувствуешь обратно хорошее от них, потому что они благодарны тебе, что ты помогаешь им и, соответственно, хочется все лучше и лучше, тщательнее работать, чтобы каждая цель была поражена», - поделился наводчик.

Когда расчет приготовился к стрельбе, с соседних позиций сообщили о полете украинского дрона. Главное - не выдать огневую точку «Мсты». Расчет снова маскирует орудие и ждет, пока обстановка позволит снова открыть огонь.

Стрельба по вражескому дрону. Несколько минут и все снова затихает. Как только наша разведка дает добро, расчет вновь поражает цели.

Огонь расчет ведет с закрытой огневой позиции - самое главное как можно скорее отработать и замаскировать орудие, с первого раза не получилось отработать потому что на соседних позициях был замечен FPV-дрон, со второго раза артиллеристы все-таки поразили цель.

И с каждым днем работы становится все больше: расчет «Мсты» ведет огонь и днем и ночью, чтобы наши штурмовики планомерно продолжали стягивать клещи вокруг всей группировки врага в Красноармейске.

Ранее российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ с расчетом на Красноармейском направлении. Позицию уничтожил расчет 52-миллиметровой САУ «Мста-С» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».