В 2024 году сбить самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ приказал командир одной из бригад украинских вооруженных сил (ВСУ) Николай Дзяман. В тот момент борт перевозил 65 военнослужащих ВСУ, также там находились члены экипажа.

Согласно докладу следователей СК РФ, воздушное судно сбили зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны Patriot. Об этом во время совещания в Донецке было доложено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ. <...> Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ», - указала пресс-служба СК РФ.

Николая Дзямана обвиняют международный розыск.

В конце февраля прошлого года Следственный комитет начал выяснять личности украинских командиров, приказавших сбить Ил-76. На тот момент удалось установить, что украинцы ударили по Ил-76 зенитными управляемыми ракетами MIM-104A комплекса Patriot производства США, а пуск ракет осуществлялся из села Липцы Харьковской области.

В результате теракта погибли все находившиеся на борту 74 человека. Это произошло над Белгородской областью 24 января, когда военнопленных перевозили для обмена.