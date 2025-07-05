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Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде грозился всех убить

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в нападении на ребенка в Подмосковье.
Глеб Владовский 2025-07-05 00:05:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Напавший на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде мужчина грозился всех убить. Об этом рассказала «Звезде» соседка по дому.

«Он кричал, смеялся, орал с балкона: "я всех убью!" Мы слышали это все», - сказала она.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший на качавшегося на качелях мальчика, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Медики оценили состояние пострадавшего как среднее.

В СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

#ребенок #СК РФ #наш эксклюзив #нападавший #сергиев-посад
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