Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде грозился всех убить

Напавший на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде мужчина грозился всех убить. Об этом рассказала «Звезде» соседка по дому.

«Он кричал, смеялся, орал с балкона: "я всех убью!" Мы слышали это все», - сказала она.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший на качавшегося на качелях мальчика, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Медики оценили состояние пострадавшего как среднее.

В СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.