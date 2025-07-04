Уголовное дело возбуждено после нападения на ребенка в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе полиция разыскивает мужчину, который нанес ножевое ранение ребенку, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел возле многоквартирного дома на Новоугличском шоссе.

В СК Подмосковья возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

По предварительным данным, неизвестный мужчина ранил ножом 9-летнего мальчика, который качался на качели, и скрылся с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления личности злоумышленника и его задержания. Также выясняются обстоятельства произошедшего.