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Уголовное дело возбуждено после нападения на ребенка в Сергиевом Посаде

Нападавший все еще на свободе.
Дима Иванов 2025-07-04 20:11:28
© Фото: msk3rim, VK

В Сергиево-Посадском городском округе полиция разыскивает мужчину, который нанес ножевое ранение ребенку, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел возле многоквартирного дома на Новоугличском шоссе.

В СК Подмосковья возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

По предварительным данным, неизвестный мужчина ранил ножом 9-летнего мальчика, который качался на качели, и скрылся с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления личности злоумышленника и его задержания. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #Московская область #нападение на ребенка
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