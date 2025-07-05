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Мать арестованного в Баку россиянина рассказала об условиях содержания в СИЗО

К задержанным допустили сотрудников российского посольства.
Константин Денисов 2025-07-05 00:39:14
© Фото: s0fronov, VK

Мать одного из арестованных в Баку россиян - Мария Софронова рассказала об условиях, в которых содержатся задержанные граждане РФ. Об этом она сообщила на своей странице в VK.

«Мне час назад отзвонились. Вы видели фото и видео - в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение - показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет», - написала Софронова.

По ее словам, конкретно ее сыну Сергею вменяют организацию наркотрафика из Ирана и киберпреступления, хотя он просто вышел в магазин и попал под раздачу.

На самом деле Сергей работал в сфере IT и занимался разработкой различных проектов, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее адвокат одного из задержанных сообщила «Звезде» о том, что азербайджанские правоохранители отказываются общаться с подозреваемыми на русском языке.

Отношения между Москвой и Баку обострились после задержания членов этнической группировки в Екатеринбурге. По версии следствия, задержанные граждане РФ азербайджанского происхождения причастны к серии убийств и покушений, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Произошедшее вызвало негативную реакцию в Азербайджане, вскоре после этого там задержали российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

#в стране и мире #Азербайджан #россияне #задержания
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