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Силовики в Баку отказались говорить по-русски с адвокатами задержанных

С арестованными россиянами работает только один адвокат из Азербайджана.
Дима Иванов 2025-07-03 19:11:07
© Фото: Мурад Оруджев, Sputnik, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Азербайджанские правоохранители заняли принципиальную позицию в отношении арестованных россиян. Они отказываются говорить по-русски с адвокатами. На данный момент с гражданами РФ работает только один адвокат из местных. Об этом рассказала «Звезде» руководитель одного из задержанных Юлия Нихаева.

«Если они с кем-то общаются, только на азербайджанском языке», - рассказала Юлия Нихаева.

Она также сообщила, что к задержанным допустили российского консула.

По ее словам, сотрудник Илья позвонил ей ночью перед задержанием и предупредил, что не сможет подключиться к работе, потому что к нему пришли полицейские.

«Он сказал, что не знает, на какое время его задержали. И он уверен, что это ошибка», - рассказала Нихаева.

Руководитель охарактеризовала Илью как ответственного сотрудника. Нареканий к его работе не было, подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России согласован.

#Азербайджан #Баку #наш эксклюзив #юристы #россияне в Баку
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