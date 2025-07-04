Лавров телеграммой поздравил Рубио с Днем независимости США

По случаю Дня независимости США министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму своему американскому коллеге Марко Рубио.

В послании Лавров попросил передать американцам искренние поздравления в связи с национальным праздником, отметив, что Россия разделяет их стремление к единству и реализации «традиционной американской мечты».

При этом наша страна ожидает, что российско-американские отношения окрепнут и будут созидательными, предсказуемыми, стабильными и позитивными, добавил глава МИД РФ.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле"», - написал Лавров.

Он пожелал американскому народу идти «дорогой мира и общего процветания», дабы заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми.

Накануне телефонный разговор провели лидеры РФ и США. Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что наша страна ищет переговорное решение конфликта на Украине.