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Лавров телеграммой поздравил Рубио с Днем независимости США

Россия поддерживает чаяния народа США о единстве и реализации традиционной американской мечты, отметил Лавров.
Марина Крижановская 2025-07-04 09:04:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По случаю Дня независимости США министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму своему американскому коллеге Марко Рубио.

В послании Лавров попросил передать американцам искренние поздравления в связи с национальным праздником, отметив, что Россия разделяет их стремление к единству и реализации «традиционной американской мечты».

При этом наша страна ожидает, что российско-американские отношения окрепнут и будут созидательными, предсказуемыми, стабильными и позитивными, добавил глава МИД РФ.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле"», - написал Лавров.

Он пожелал американскому народу идти «дорогой мира и общего процветания», дабы заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми.

Накануне телефонный разговор провели лидеры РФ и США. Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что наша страна ищет переговорное решение конфликта на Украине.

#Россия #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #День независимости США #Марко Рубио
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