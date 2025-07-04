«Ланцет» превратил в металлолом САУ Zuzana украинских боевиков

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» обнаружили с помощью разведывательного дрона ZALA САУ украинских военных.

«Были получены координаты расположения расчета и сведения о подготовке противника к ударным действиям по нашим позициям. Полученные координаты передали на пункт управления БПЛА», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

После этого бойцы запустили барражирующий боеприпас «Ланцет» в сторону обнаруженной цели. Уточняется, что установка противника уничтожена.

Ранее сообщалось, что дрон «Молния» и барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожили украинский танк Т-72, замаскированный в лесополосе.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.