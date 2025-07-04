Тарантино назвал актера Мэдсена легендарным

Скончавшийся актер Майкл Мэдсен был легендарным актером. Такое заявление сделал в соцсетях кинорежиссер Квентин Тарантино.

«Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда. К сожалению, скончался сегодня в возрасте 67 лет», - цитирует его слова 360.ru.

Напомним, Мэдсен скончался 3 июля в возрасте 67 лет от остановки сердца. Тело актера без признаков жизни обнаружили в его собственном доме в Малибу.

Мэдсен снимался в кинокартинах Тарантино «Однажды в Голливуде», «Бешеные псы», «Убить Билла», «Город грехов» и «Омерзительная восьмерка». Кроме того, актер принимал участие в съемках, в том числе таких кинокартин как «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном и Холли Берри и «Донни Браско» с Аль Пачино.