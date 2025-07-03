Умер сыгравший в «Бешеных псах» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Голливудский актер Майкл Мэдсен, сыгравший в «Бешеных псах» и «Убить Билла», скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет NBC, ссылаясь на сообщение его менеджера Рона Смита.

Смерть произошла от остановки сердца. Как сообщает TMZ, актера нашли в его собственном доме в Малибу (Калифорния) без признаков жизни.

Мэдсен известен ролями насмешливых крутых парней в фильмах режиссера Квентина Тарантино. Актер был трижды женат и имел шестерых детей, один из которых - Кристиан Мэдсен - пошел по стопам отца и выбрал актерскую карьеру.