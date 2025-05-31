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Россиян предупредили о бактериях, живущих в «запретных» водоемах

В стоячей воде живут бактерии, называемые церкариями, в случае их попадания на кожу человека начинается сильный зуд и дерматит.
Дарья Ситникова 2025-05-31 15:30:00
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Перед тем, как выбрать водоем нужно проверить разрешен ли он для купания санэпидемстанцией, ведь в неразрешенных местах много бактерий. Чем можно заразиться во время купания в неположенных местах, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова телеканалу «Звезда».

Со слов специалиста, есть такие бактерии, называемые церкариями, которые живут в стоячей воде. В случае их попадания на кожу человека начинается дерматит и сильный зуд. Спустя время они умирают в коже, так как это не естественная среда обитания для них.

В основном церкарии обитают на утках, поэтому когда человек, находясь в диком водоеме, видит утку, следует «вообще не заходить в эту воду». Если правила уже нарушены, то при окончании купания надо сразу же ополоснуться чистой водой.

Не стоит забывать о санэпидемстанции, которая как раз и разрешает купаться только в определенных проверенных местах.

«Эта та служба, которая стоит на страже нашего здоровья и проверяет чистоту воды в водоемах», - добавила она.

Галлямова также уточнила, что в зараженных местах можно подхватить не только кожные заболевания, но и кишечные инфекции в случае проглатывания воды из водоема.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в лучшем случае купальный сезон в Москве откроется во второй половине июня. Однако в некоторых местах в Подмосковье уже можно купаться.

 

#наш эксклюзив #бактерии #водоемы #купание #санэпидемстанция
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