Россиян предупредили о бактериях, живущих в «запретных» водоемах

Перед тем, как выбрать водоем нужно проверить разрешен ли он для купания санэпидемстанцией, ведь в неразрешенных местах много бактерий. Чем можно заразиться во время купания в неположенных местах, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова телеканалу «Звезда».

Со слов специалиста, есть такие бактерии, называемые церкариями, которые живут в стоячей воде. В случае их попадания на кожу человека начинается дерматит и сильный зуд. Спустя время они умирают в коже, так как это не естественная среда обитания для них.

В основном церкарии обитают на утках, поэтому когда человек, находясь в диком водоеме, видит утку, следует «вообще не заходить в эту воду». Если правила уже нарушены, то при окончании купания надо сразу же ополоснуться чистой водой.

Не стоит забывать о санэпидемстанции, которая как раз и разрешает купаться только в определенных проверенных местах.

«Эта та служба, которая стоит на страже нашего здоровья и проверяет чистоту воды в водоемах», - добавила она.

Галлямова также уточнила, что в зараженных местах можно подхватить не только кожные заболевания, но и кишечные инфекции в случае проглатывания воды из водоема.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в лучшем случае купальный сезон в Москве откроется во второй половине июня. Однако в некоторых местах в Подмосковье уже можно купаться.