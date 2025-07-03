Расчет орудия Д-30 уничтожил миномет ВСУ на Ореховском направлении

Расчет артиллерийского орудия Д-30 уничтожил миномет украинских боевиков на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащим гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» удалось поразить цель благодаря слаженной работе с расчетами БПЛА, которые провели разведку местности. Кроме того, операторы дронов корректировали огонь артиллерии.

«Отработали четыре снаряда, три попали в цель, и сразу полетели "птички". То есть пришлось укрываться», - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным Бост.

Ранее сообщалось, что расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли мощные удары по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.