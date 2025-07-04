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Дмитриев: РФ опередила все страны Запада по росту ВВП за последние 20 лет

Глава РФПИ объяснил выдающиеся экономические показатели государства.
Константин Денисов 2025-07-04 02:11:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил выдающийся рост российской экономики. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП», - написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал список 14 стран с ростом ВВП в период с 2003 по 2023 год, который выложил один из его подписчиков.

В нем Россия оказалась на пятой позиции. Выше стоят лишь Саудовская Аравия, Индонезия, Индия и Китай. При этом в первой пятерке РФ является единственным представителем Европы.

Ранее Владимир Путин прокомментировал попытки Запада похоронить российскую экономику.

#Экономика #в стране и мире #Владимир Путин #РФПИ #Кирилл Дмитриев #ввп рф
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