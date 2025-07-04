Дмитриев: РФ опередила все страны Запада по росту ВВП за последние 20 лет

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил выдающийся рост российской экономики. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП», - написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал список 14 стран с ростом ВВП в период с 2003 по 2023 год, который выложил один из его подписчиков.

В нем Россия оказалась на пятой позиции. Выше стоят лишь Саудовская Аравия, Индонезия, Индия и Китай. При этом в первой пятерке РФ является единственным представителем Европы.

Ранее Владимир Путин прокомментировал попытки Запада похоронить российскую экономику.