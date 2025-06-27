«Сами сдохнут»: Путин о попытках Запада похоронить российскую экономику

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Запада «похоронить» экономику РФ.

«Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая», - сказал глава государства журналистам по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

По его словам, в 2024 году рост экономики в стране составил 4,3%, в 2023-м этот показатель стоял на отметке 4,1%. Путин добавил, что в этом году темпы роста ВВП в России будут скромнее - это целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.

В ходе последней прямой линии Путин заявлял, что все держится на экономике - и жизненный уровень граждан, и обороноспособность. Он подчеркнул, что страна развивается, несмотря ни на что, в том числе и на внешние угрозы. Страны Запада хотели нанести стратегическое поражение экономике РФ, дестабилизировать рынок труда, кардинально ослабить промышленность и экономику, а также создать дефицит товаров и услуг в стране, но эти планы потерпели крах.