Минздрав: состояние раненого в Нальчике полицейского стабильно тяжелое

Состояние пострадавшего от ножевых ранений в Нальчике сотруднике ДПС оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
«Специалисты провели необходимые манипуляции и стабилизировали состояние пострадавшего, которое сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Его планируется перевести в отделение реанимации для последующего лечения», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, 4 июля в Нальчике неизвестный напал на сотрудников ГИБДД МВД по КБР и нанес одному из них несколько ножевых ранений. Нападавший был нейтрализован полицейскими.
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