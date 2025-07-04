Минздрав: состояние раненого в Нальчике полицейского стабильно тяжелое

Состояние пострадавшего от ножевых ранений в Нальчике сотруднике ДПС оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

«Специалисты провели необходимые манипуляции и стабилизировали состояние пострадавшего, которое сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Его планируется перевести в отделение реанимации для последующего лечения», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 4 июля в Нальчике неизвестный напал на сотрудников ГИБДД МВД по КБР и нанес одному из них несколько ножевых ранений. Нападавший был нейтрализован полицейскими.