Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского в Нальчике

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту нападения на сотрудника ДПС в Нальчике.

Как сообщили в СК, инцидент произошел 4 июля около 18:00 на перекрестке улиц Ленина и Ногмова в Нальчике. Неизвестный напал на сотрудников ГИБДД МВД по КБР. Нападавший был нейтрализован полицейскими.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее было опубликовано видео нападения на полицейского в Нальчике. Злоумышленник подбежал к нему сзади и нанес многочисленные удары ножом.