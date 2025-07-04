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Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского в Нальчике

Инцидент классифицировали как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Дима Иванов 2025-07-04 21:34:44
© Фото: noturistvrn,VK

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту нападения на сотрудника ДПС в Нальчике.

Как сообщили в СК, инцидент произошел 4 июля около 18:00 на перекрестке улиц Ленина и Ногмова в Нальчике. Неизвестный напал на сотрудников ГИБДД МВД по КБР. Нападавший был нейтрализован полицейскими.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее было опубликовано видео нападения на полицейского в Нальчике. Злоумышленник подбежал к нему сзади и нанес многочисленные удары ножом.

#в стране и мире #Кабардино-Балкария #Уголовное дело #СК #Нальчик #нападение на полицейского
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