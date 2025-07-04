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Глава «Тайгана» Зубков продолжит общаться со львами после нападения

Включая того льва, который на него напал.
Дима Иванов 2025-07-04 22:54:38
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Олег Зубков, руководитель сафари-парка «Тайган», заявил, что продолжит взаимодействовать со львами и другими животными, несмотря на недавний инцидент. Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном в Telegram-канале парка.

Зубков подчеркнул, что останется верен своему жизненному пути и не изменит своего подхода к работе с животными. Он также выразил благодарность за поддержку и отметил, что продолжит контактировать даже с тем львом, который на него напал, но будет более осторожным в общении с ним, учитывая его особенности.

Инцидент произошел 22 июня, когда во время кормления один из львов атаковал Зубкова. Пострадавшего доставили в Белогорскую больницу, где ему провели операцию. На следующий день его перевезли в Симферополь, где врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное. 24 июня Зубкова направили на лечение в Краснодар, где он перенес еще одну операцию. Через десять дней его выписали из больницы.

По факту нападения начато уголовное расследование по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью. Прокуратура Крыма контролирует ход дела. Представитель парка Татьяна Алексагина сообщила, что травмы Зубкова оказались менее серьезными, чем могли бы быть в такой ситуации.

Напомним, 22 июня львы напали на главу парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления. Директор заведения смог покинуть самостоятельно клетку. После этого он потерял сознание и был госпитализирован.

#в стране и мире #олег зубков #львы #парк «Тайган»
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