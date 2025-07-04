В Пакистане домашний лев сбежал от хозяина и напал на прохожих

Сбежавший из вольера домашний лев напал на прохожих, ранив женщину и двоих детей в Пакистане, сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти. Инцидент спровоцировал панику на оживленной улице города Лахор на востоке страны.

По данным полиции, 11-месячный лев перепрыгнул через стену дома своих владельцев и атаковал женщину, которая делала покупки, сбив ее с ног. Затем животное набросилось на двух детей 5 и 7 лет, расцарапав им лица. Пострадавшие были доставлены в больницу, их травмы оказались незначительными.

Отец детей рассказал, что владельцы льва наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. Полиция арестовала трех мужчин, которые скрылись с места происшествия вместе с животным. Лев был конфискован и передан в заповедник.

В июне лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления.