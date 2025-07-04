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Умер автор музыки для «Секретных материалов»

Марку Сноу было 78 лет.
Дима Иванов 2025-07-04 21:50:20
© Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de, Globallookpress

Создатель главной музыкальной темы сериала «Секретные материалы» Марк Сноу умер в возрасте 78 лет, сообщает Variety.

Композитор, который превратил тему «Секретных материалов» в неожиданный хит 1990-х годов, умер в пятницу у себя дома в Коннектикуте, пишет издание.

Композитора 15 раз номинировали на премию «Эмми», шесть - за «Секретные материалы». Марк Сноу также известен как автор саундтреков к «Говорящей с призраками», «Тайнам Смолвиля» и «Голубой крови».

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в «Бешеных псах» и «Убить Билла» Майкла Мэдсена. 

#в стране и мире #Секретные материалы #сша #композитор
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