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Сотрясение мозга и перелом ключицы нашли у омички, на которую упал балкон

СК проверяет управляющую компанию, обслуживающую дом.  
Дима Иванов 2025-07-04 18:02:13
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: СУ СК России по Омской области

Состояние пострадавшей после падения балкона в Омске женщины удовлетворительное, у нее перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Женщине оказывается медицинская помощь, сообщили в управлении СК по Омской области.

Ведомство установит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям управляющей организации, осуществляющей техническое обслуживание дома. Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время урагана в Омске балконная плита упала на женщину, которая пришла в банк. Она чудом выжила, элемент фасада рухнул в нескольких сантиметрах от ее головы.

#в стране и мире #ураган #«Омск» #происшествия #СК #управляющая компания
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