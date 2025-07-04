Сотрясение мозга и перелом ключицы нашли у омички, на которую упал балкон

Состояние пострадавшей после падения балкона в Омске женщины удовлетворительное, у нее перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Женщине оказывается медицинская помощь, сообщили в управлении СК по Омской области.

Ведомство установит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям управляющей организации, осуществляющей техническое обслуживание дома. Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время урагана в Омске балконная плита упала на женщину, которая пришла в банк. Она чудом выжила, элемент фасада рухнул в нескольких сантиметрах от ее головы.