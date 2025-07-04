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Жительница Омска чудом осталась жива после падения балкона из-за ветра

Сильный ветер обрывает провода и валит деревья, повреждены несколько машин и даже дома.
Анастасия Бобылева 2025-07-04 16:05:29
© Фото: fobosplanetreal, Telegram © Видео: fobosplanetreal, omsktop1, Telegram

В Омске бушует ураганный ветер, жители сняли на видео его последствия. Среди опубликованных кадров - момент обрушения балкона - он рухнул на женщину у входа в магазин. Она чудом осталась жива.

В центре города от ветра выгибаются деревья, обрываются провода ЛЭП. Некоторые жители не могут устоять на ногах, а автомобили получают повреждения. В одном из домов ураган даже вырвал кирпичи с внешней части лоджии.

В региональном управлении МЧС предупредили, что погодные условия продолжат ухудшаться. В пятницу, 4 июля, до конца дня ожидается ураганный ветер скоростью 33 м/с и более. В ведомстве напомнили, что в такую погоду опасно стоять рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи. Также МЧС посоветовало пешеходам быть осторожнее на улице, а водителям не парковать машину там, где на нее что-то может упасть.

Плохая погода настигла и жителей Санкт-Петербурга. Уровень Невы превысил 180 см, а ветер дует с такой силой, что сносит листы железа с крыш и вырывает с корнем деревья. Чтобы избежать наводнения, приостановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру и перекрыли дамбу.

#в стране и мире #Погода #ураган #«Омск» #ветер
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