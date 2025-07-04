Миколог: в городе даже съедобные грибы превращаются в ядовитые «бомбы»

Выросшие в городе грибы опасны для здоровья, и собирать их ни в коем случае нельзя. Об этом заявил миколог Дмитрий Тихомиров. Он объяснил, что грибы поглощают и накапливают вещества из окружающей среды, и, если эта среда загрязнена, даже съедобные изначально виды становятся ядовитыми.

«Это возможно благодаря разветвленной системе тонких нитей - гифов, которые под землей образуют грибницу. Она впитывает все - от органических веществ до различных химикатов, таких как тяжелые металлы. Из-за этой особенности потенциально съедобные грибы рядом с источниками загрязнения превращаются в ядовитые „бомбы“», - рассказал Тихомиров в беседе с aif.ru.

Он добавил, что эти вредные вещества впитаются, даже если до загрязненного места десятки метров. Поэтому собирать грибы у трассы категорически нельзя. Даже термическая обработка, по его словам, не поможет избавиться от следов выхлопных газов и продуктов отработки автомобильных двигателей внутри плодового тела. Если же кто-то все равно захочет собрать грибы неподалеку от дороги, миколог посоветовал отойти от нее минимум на 150 метров.

Даже в парках и дворах, подчеркнул эксперт, собирать грибы не стоит. Под землей грибница может растянуться на несколько километров, и туда все равно попадут отходы и вредные вещества с городских улиц. Тем, кто все-таки планирует заняться тихой охотой в городе или около него, Дмитрий Тихомиров посоветовал отваривать грибы в течение 15 минут, чтобы избавиться от 90% водорастворимых солей тяжелых металлов.

Ранее миколог рассказал «Звезде», где в Московской области можно собрать лисички. Он отметил, что недавнее похолодание вместе с дождями благоприятно повлияло на рост грибов.