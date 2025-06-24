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Миколог рассказал, где в Московской области охотиться за лисичками

Эксперт обратил внимание на то, что раньше в последних числах мая - начале июня уже собирал грибы, в этом же году произошла двухнедельная задержка.
Лиза Губина 2025-06-24 10:08:32
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В этом году в Центральном регионе грибы пошли с двухнедельной задержкой из-за погодных условий - аномально жаркого мая, обычно грибы можно собирать уже в конце мая или первых числах июня, рассказал в разговоре со «Звездой» миколог Дмитрий Тихомиров.

Специалист напомнил, что недавно в Московский регион пришло похолодание вместе с дождями, что благоприятно повлияло на рост грибов.

«Грибы зависят исключительно от погодных условий. Когда похолодало неделю-полторы назад, дожди пошли, буквально залили всю Московскую область и среднюю полосу России, и пошли грибы естественно», - пояснил он.

Так, сейчас в лесах Центрального региона можно встретить лисички, которых ожидается много, а также подосиновики. При этом эксперт рекомендовал в этом сезоне не собирать белые грибы, потому что они все «червивые насквозь». Если же кто-то все-таки захочет поохотиться за ними - стоит искать их только по березовым и дубовым опушкам.

«На востоке Московской области - Орехово-Зуево, Ногинск, Дмитров в другой стороне, Конаковский Мох или в Домодедово - маленькие и большие лисички уже встречаются», - рассказал Дмитрий Тихомиров.

Напомним, накануне в Метеобюро спрогнозировали москвичам дождливую погоду до конца июня. На протяжении этой недели стоит ожидать до 13 градусов тепла ночью и до 22 - днем.

#Погода #Московская область #наш эксклюзив #Грибы #миколог #грибной сезон
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