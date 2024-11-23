Военные инженеры построили мост для себя и жителей Курской области

Минобороны России опубликовало кадры выполнения задач военнослужащими инженерных подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. На видео - построенный нашими бойцами мост, который могут использовать как военные, так и местные жители.

Последние уже оценили новую переправу и спокойно пользуются ей. Они знают, кто делал мост, и благодарят военнослужащих за него.

«Это жизненно необходимый мост. Но нам далековато, нам бы Глушковский еще сделать», - пошутил один из местных.

Военные инженеры обеспечивают безопасность российских войск и гражданского населения. Они восстанавливают мосты и переправы, которые разрушили боевики ВСУ. Также они каждый день проверяют объекты инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.

Саперы группировки прокладывают путь для штурмовых подразделений. Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача саперов - обнаружить и обезвредить такие устройства. С помощью специального оборудования они проводят разведку и находят противотанковые мины. Обнаружив несколько таких мин, они обезвреживают их накладным зарядом.

Ранее военные инженеры показали быстрое возведение переправы в ЛНР. Они соорудили ее всего за 25 минут.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.