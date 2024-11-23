МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные инженеры построили мост для себя и жителей Курской области

Мост, который возвели военные инженеры, может использоваться как военными, так и гражданскими.
2024-11-23 06:05:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры выполнения задач военнослужащими инженерных подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. На видео - построенный нашими бойцами мост, который могут использовать как военные, так и местные жители.

Последние уже оценили новую переправу и спокойно пользуются ей. Они знают, кто делал мост, и благодарят военнослужащих за него.

«Это жизненно необходимый мост. Но нам далековато, нам бы Глушковский еще сделать», - пошутил один из местных.

Военные инженеры обеспечивают безопасность российских войск и гражданского населения. Они восстанавливают мосты и переправы, которые разрушили боевики ВСУ. Также они каждый день проверяют объекты инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.

Саперы группировки прокладывают путь для штурмовых подразделений. Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача саперов - обнаружить и обезвредить такие устройства. С помощью специального оборудования они проводят разведку и находят противотанковые мины. Обнаружив несколько таких мин, они обезвреживают их накладным зарядом.

Ранее военные инженеры показали быстрое возведение переправы в ЛНР. Они соорудили ее всего за 25 минут.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Военные инженеры #Курская область #мост
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 