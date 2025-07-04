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Трамп заявил о готовности лично принять участие в переговорах с Ираном

Глава Белого дома заверил, что США не планируют дальнейших ударов по исламской республике.
Константин Денисов 2025-07-04 01:35:18
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично принять участие в переговорах с Ираном. Об этом он сообщил на встрече с журналистами на военной базе Эндрюс.

«Думаю, они хотят встретиться. Имею в виду, я знаю, что они хотят встретиться. И если будет необходимо, то я сделаю это», - сказал Трамп.

При этом он отметил, что сейчас переговорами с Ираном занят Ствиен Уиткофф, который, по словам американского лидера, блестяще справляется со своей задачей.

Также Трамп заверил присутствующих в том, что США не планируют дополнительных ударов по Ирану.

Ранее глава Белого дома заявлял, что без раздумий снова отдаст приказ атаковать Тегеран в случае необходимости.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры #Стивен Уиткофф
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