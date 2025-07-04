Трамп заявил о готовности лично принять участие в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично принять участие в переговорах с Ираном. Об этом он сообщил на встрече с журналистами на военной базе Эндрюс.

«Думаю, они хотят встретиться. Имею в виду, я знаю, что они хотят встретиться. И если будет необходимо, то я сделаю это», - сказал Трамп.

При этом он отметил, что сейчас переговорами с Ираном занят Ствиен Уиткофф, который, по словам американского лидера, блестяще справляется со своей задачей.

Также Трамп заверил присутствующих в том, что США не планируют дополнительных ударов по Ирану.

Ранее глава Белого дома заявлял, что без раздумий снова отдаст приказ атаковать Тегеран в случае необходимости.