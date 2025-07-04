Германия планирует купить у США две системы Patriot для Украины

Германия попытается купить у США для Украины две системы Patriot. Таким образом в ФРГ планируют хотя бы частично компенсировать сокращение Вашингтоном помощи Киеву, сообщает газета Bild.

«Сейчас правительство лихорадочно работает над временными мерами по предоставлению Украине новых систем ПРО и достаточного количества ракет. Берлин сейчас ждет от министра обороны США Пита Хегсета обещания двух систем ПРО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины», - говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что Берлин обеспокоен отказом США оказывать военную помощь Украине в прежнем объеме, а также опасается того, что в Вашингтоне не согласятся продать Германии указанные системы ПРО.

При этом власти ФРГ осознают невозможность полноценной замены американского вооружения, однако пытаются предпринять хоть какие-то шаги.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не прекратят поставки вооружения ВСУ, несмотря на их сокращение.