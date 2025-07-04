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Как звук стиральной машинки: жительница Азова рассказала о прилете дрона ВСУ

Жильцов дома эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Дарина Криц 2025-07-04 10:32:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» появились кадры последствий ударов дронов ВСУ по населенному пункту Азов в Ростовской области. Местная жительница сообщила, что проснулась очень рано из-за сильного шума. В ее дом прилетел вражеский объект, от удара образовалась дыра в потолке.

«Я боялась, что меня стеклом порежет. Такое ощущение было, как будто кто-то стиральную машинку по крыше передвигает. Страшно было, потом появился сильный дым. Я поняла, что что-то горит, и в двери начали стучать», - поделилась воспоминаниями женщина.

Кроме этого района в Ростовской области, пострадали еще несколько. Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о гибели пенсионерки в поселке Долотинка Миллеровского района. Летательным аппаратом противника поврежден двухэтажный дом, что привело к обрушению плиты перекрытия.

Также произошло отключение электричества в Шахтах. Почти 2 000 частных домов оказались обесточенными. Возле подстанции у нескольких домов получили повреждения окна.

#Ростовская область #азов #наш эксклюзив #разрушения #БПЛА ВСУ #Последствия удара
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