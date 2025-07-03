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В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся заложить бомбу под авто сотрудника ОПК

Злоумышленница была задержана сотрудниками ФСБ, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.
Игнат Далакян 2025-07-03 09:51:03
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге девушку, которая закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленница установила контакт с представителем украинской спецслужбы в июне 2024 года по своей инициативе и сообщила ему о готовности совершить теракт. При этом ей обещали оказать содействие в выезде из страны и получении гражданства одной из стран Европейского союза.

Известно, что девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и попыталась поджечь объект ж/д инфраструктуры. В Санкт-Петербург она выехала в апреле 2025 года, там она следила за сотрудником одного из оборонных предприятий, чтобы в дальнейшем подорвать его автомобиль при помощи СВУ, которое предоставил ей противник.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за передачу данных о предприятии оборонно-промышленного комплекса. Женщина делилась с СБУ сведениями о ПВО в регионе.

#ФСБ #покушение #бомба #Задержание #машина #Уголовное дело #Санкт-Петебург
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