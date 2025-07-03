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У берегов Бали затонул паром, погибли четыре человека

Участь 38 пассажиров затонувшего парома остается неизвестной.
Дарина Криц 2025-07-03 08:08:08
© Фото: BASARNAS, XinHua, Global Look Press

Стало известно количество погибших у индонезийского острова Бали. Сообщается, что в результате крушения пассажирского парома скончались как минимум четыре человека. Еще 23 пассажирам удалось выжить, из них многие находятся без сознания.

Почти 40 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает агентство Reuters, таковых 38.

«Четыре человека погибли, 38 пропали без вести и 23 выжили после того, как паром с 65 людьми на борту затонул недалеко от индонезийского острова Бали», - уточнили журналисты со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии.

Инцидент произошел спустя 25 минут после отправки от берега.

Прежде говорилось, что на борту затонувшего судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. В тот момент 41 человек числился пропавшим без вести.

Поиски людей продолжаются, но их затрудняют сильные течения и ветры.

По предварительной информации, на борту не было иностранных граждан.

#паром #индонезия #затонул #Бали #погибли люди
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