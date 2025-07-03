Пассажирский паром затонул у берегов Бали, погибли четыре человека

У берегов индонезийского острова Бали затонул пассажирский паром, в результате погибли не менее четырех человек. Об этом сообщило агентство AFP.

«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», - говорится в материале.

По данным агентства, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. На данный момент 41 человек числится пропавшим без вести.

Причина трагедии не установлена.