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Пассажирский паром затонул у берегов Бали, погибли четыре человека

Минимум 41 человек числится пропавшим без вести.
Глеб Владовский 2025-07-03 05:07:10
© Фото: Dicky Bisinglasi, Keystone Press Agency, Globallookpress

У берегов индонезийского острова Бали затонул пассажирский паром, в результате погибли не менее четырех человек. Об этом сообщило агентство AFP.

«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», - говорится в материале.

По данным агентства, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. На данный момент 41 человек числится пропавшим без вести.

Причина трагедии не установлена.

#индонезия #кораблекрушение #Бали
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