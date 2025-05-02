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На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

Несмотря на то, что блэкаут продолжался несколько часов, его последствия до сих пор ощущают рестораны, отели и торговые центры.
Дарья Ситникова 2025-05-02 18:58:24
© Фото: Moritz Wolf imageBROKER.com Global Look Press © Видео: cokharu, Х

На острове Бали произошло крупное отключение электроэнергии в пятницу, из-за этого начались большие трудности в сфере туризма, торговли и коммунальных услуг. Об этом сообщил портал Jakarta Post.

По его данным, свет отключился в три часа дня по их местному времени. Блэкаут продолжался около двух часов, а его последствия ощущаются до сих пор в нескольких районах.

«По данным государственной коммунальной компании PLN Bali, отключение было вызвано отказом подводного силового кабеля, соединяющего Яву и Бали», - передает издание.

Помимо этого, компания сообщила, что система до сих пор стабилизируется и восстанавливается. Особенно сильно пострадал туристический центр Нуса-Дуа, который находится в Южной части Бали. Блэкаут повлиял на рестораны, отели и торговые центры, из-за чего туристы и персонал оказались в сложном положении.

Отмечается, что дорожное движение стало «хаотичным» в нескольких районах, в том числе и Пекату, где из-за неработающих светофоров появились большие пробки. Кроме этого, цифровые платежные системы также не работают, из-за этого туристы не могут платить кредитными картами или мобильными кошельками.

Уточняется, что из-за произошедшего гости отелей остались без света, кондиционеров и работающих лифтов. Помимо этого, появились трудности в заказе транспорта через приложения. Культурные мероприятия и ночные развлечения отменили или отложили.

#происшествие #электроэнергия #Бали #блэкаут
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