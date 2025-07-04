Литва лишила россиянина ВНЖ за слишком частые поездки в РФ и Белоруссию

Литовские власти впервые лишили гражданина РФ ВНЖ за слишком частые поездки на родину в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба департамента миграции прибалтийской республики.

«Департаментом принято решение лишить российского гражданина, нарушившего установленную норму поездок в Россию или Белоруссию, временного вида на жительство", - говорится в сообщении.

Согласно последним изменениям в законодательстве Литвы, имеющим ВНЖ россиянам разрешается посещать РФ не более одного раза в три месяца.

По информации литовского миграционного ведомства, сейчас оно рассматривает еще как минимум 30 случаев, которые могут привести к аналогичным решениям.

Ранее стало известно о том, что с 15 июля Литва перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта.