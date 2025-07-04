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Литва лишила россиянина ВНЖ за слишком частые поездки в РФ и Белоруссию

Это первый случай применения на практике изменений в законодательстве страны.
Константин Денисов 2025-07-04 00:02:36
© Фото: Christian Spicker, via www.imago-www.imago-images.de, Globallookpress

Литовские власти впервые лишили гражданина РФ ВНЖ за слишком частые поездки на родину в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба департамента миграции прибалтийской республики.

«Департаментом принято решение лишить российского гражданина, нарушившего установленную норму поездок в Россию или Белоруссию, временного вида на жительство", - говорится в сообщении.

Согласно последним изменениям в законодательстве Литвы, имеющим ВНЖ россиянам разрешается посещать РФ не более одного раза в три месяца.

По информации литовского миграционного ведомства, сейчас оно рассматривает еще как минимум 30 случаев, которые могут привести к аналогичным решениям.

Ранее стало известно о том, что с 15 июля Литва перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Литва #миграция #внж
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