Литва перестала признавать пятилетние российские загранпаспорта

Латвия с 15 июля перестанет признавать российские пятилетние заграничные паспорта. Об этом в среду предупредили в консульском департаменте Министерства иностранных дел РФ.

«Граждане России могут свъезжать/выезжать и пребывать на территории Латвии исключительно на основании 10-летнего биометрического загранпаспорта», - сказано в заявлении.

Аналогичные требования с 1 июня вступили в силу в Литве. Они не распространяются лишь на транзитные поездки в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге.

Напомним, с 31 марта признавать небиометрические российские паспорта перестали в Эстонии. Там заявили, что такие документы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют риски безопасности.