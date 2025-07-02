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Литва перестала признавать пятилетние российские загранпаспорта

Аналогичные требования с 15 июля вступят в силу в Латвии.
Сергей Лебедев 2025-07-02 19:02:53
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости

Латвия с 15 июля перестанет признавать российские пятилетние заграничные паспорта. Об этом в среду предупредили в консульском департаменте Министерства иностранных дел РФ.

«Граждане России могут свъезжать/выезжать и пребывать на территории Латвии исключительно на основании 10-летнего биометрического загранпаспорта», - сказано в заявлении.

Аналогичные требования с 1 июня вступили в силу в Литве. Они не распространяются лишь на транзитные поездки в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге.

Напомним, с 31 марта признавать небиометрические российские паспорта перестали в Эстонии. Там заявили, что такие документы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют риски безопасности.

#Россия #в стране и мире #прибалтика #Литва #Латвия #паспорт
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