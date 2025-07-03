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Флаг Исламского Эмирата Афганистан вывесили над посольством в Москве

Флаг был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году.
Глеб Владовский 2025-07-03 23:17:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан впервые вывесили над диппредставительством страны в Москве. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На полотне белого цвета черными чернилами каллиграфически написана шахада - символ единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда. Флаг был утвержден в 2021 году после прихода к власти талибов.

Ранее на здании посольства висел черно-красно-зеленый флаг республики.

Напомним, 3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. В МИД РФ подчеркнули, что это решение будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Москвой и Кабулом в различных сферах.

#Москва #Афганистан #посольство #государственный флаг
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