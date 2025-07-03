Россия официально признала правительство Исламского Эмирата Афганистан

Официальное признание Исламского Эмирата Афганистан будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Москвой и Кабулом в различных сферах, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В ведомстве отметили значительный потенциал для развития торгово-экономического взаимодействия, особо выделяя проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры.
Россия намерена продолжать оказывать Афганистану поддержку в укреплении безопасности в регионе, а также в противодействии терроризму и наркотрафику, указали в МИД.
Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот от нового посла Афганистана в России Гуль Хассана Хассана.
Ранее Афганистан выразил готовность сыграть товарищеский матч со сборной России
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