Россия официально признала правительство Исламского Эмирата Афганистан

Официальное признание Исламского Эмирата Афганистан будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Москвой и Кабулом в различных сферах, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили значительный потенциал для развития торгово-экономического взаимодействия, особо выделяя проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Россия намерена продолжать оказывать Афганистану поддержку в укреплении безопасности в регионе, а также в противодействии терроризму и наркотрафику, указали в МИД.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот от нового посла Афганистана в России Гуль Хассана Хассана.

Ранее Афганистан выразил готовность сыграть товарищеский матч со сборной России