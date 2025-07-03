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Россия официально признала правительство Исламского Эмирата Афганистан

Это придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества, уверены в МИД РФ.
Дима Иванов 2025-07-03 21:22:56
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Официальное признание Исламского Эмирата Афганистан будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Москвой и Кабулом в различных сферах, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили значительный потенциал для развития торгово-экономического взаимодействия, особо выделяя проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Россия намерена продолжать оказывать Афганистану поддержку в укреплении безопасности в регионе, а также в противодействии терроризму и наркотрафику, указали в МИД.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот от нового посла Афганистана в России Гуль Хассана Хассана.

Ранее Афганистан выразил готовность сыграть товарищеский матч со сборной России

#Москва #в стране и мире #Афганистан #МИД РФ #Кабул #верительные грамоты
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