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Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен получить вотум недоверия

По мнению профессора МГИМО Миграняна, объявлять вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен невыгодно для Евросоюза, потому что это поспособствует углублению кризиса внутри объединения.
Анастасия Бобылева 2025-07-03 22:19:31
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог и профессор МГИМО Андраник Мигранян поделился мнением о ситуации в Евросоюзе. Он оценил вероятность того, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен объявят вотум недоверия.

«Я думаю, что шансов очень немного. Евросоюз переживает глубокий кризис. В Евросоюзе сейчас уже есть фракция глобалистская и есть фракция националистическая. И этот скандал и даже изгнание Урсулы фон дер Ляйен будет способствовать углублению этого кризиса», - заявил Мигранян.

По его мнению, это может привести к тому, что стороны, недовольные Евросоюзом, получат еще один аргумент в пользу того, чтобы выйти из него. Тему возможного выхода из ЕС, отметил политолог, обычно поднимают неглобалистские партии, такие как «Национальный фронт» во Франции или «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

«Эти настроения, тенденции усиливаются. Это еще один гвоздь в гроб Евросоюза и наглядное доказательство, что эта структура переживает глубокий кризис», - подытожил он.

Ранее стало известно о том, что 10 июля в Европарламенте состоится голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Оно пройдет в Страсбурге. Для принятия вотума нужна поддержка двух третей присутствующих на заседании депутатов.

#евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #наш эксклюзив #вотум недоверия
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