Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен получить вотум недоверия

Политолог и профессор МГИМО Андраник Мигранян поделился мнением о ситуации в Евросоюзе. Он оценил вероятность того, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен объявят вотум недоверия.

«Я думаю, что шансов очень немного. Евросоюз переживает глубокий кризис. В Евросоюзе сейчас уже есть фракция глобалистская и есть фракция националистическая. И этот скандал и даже изгнание Урсулы фон дер Ляйен будет способствовать углублению этого кризиса», - заявил Мигранян.

По его мнению, это может привести к тому, что стороны, недовольные Евросоюзом, получат еще один аргумент в пользу того, чтобы выйти из него. Тему возможного выхода из ЕС, отметил политолог, обычно поднимают неглобалистские партии, такие как «Национальный фронт» во Франции или «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

«Эти настроения, тенденции усиливаются. Это еще один гвоздь в гроб Евросоюза и наглядное доказательство, что эта структура переживает глубокий кризис», - подытожил он.

Ранее стало известно о том, что 10 июля в Европарламенте состоится голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Оно пройдет в Страсбурге. Для принятия вотума нужна поддержка двух третей присутствующих на заседании депутатов.