Берлин планирует выделить около €400 млн (36 млрд рублей) на производство украинских беспилотников дальнего действия. Речь о дронах типа BARS и AN-196, пишет издание Die Welt.

Сообщается, что киевский режим обращался к властям ФРГ по поводу этого типа вооружений в мае 2025 года.

Напомним, ранее главы минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании оружейного производства. Кроме того, бундесвер пообещал в течении нескольких недель передать ВСУ первые дальнобойные системы.

В минувший вторник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия снимает все ограничения по дальности ударов немецким оружием по территории России.

В МИД РФ слова политика сочли самопиаром. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что Мерц не отдает себе отчета в том, что говорит.

Тема снятия ограничений на удары по территории России не та, о которой можно «разбрасываться словами, не подкрепленными понимаем ответственности за сказанное», напомнила дипломат.