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ЦБ РФ рассматривает ограничение использования карт с истекшим сроком действия

О таком решении объявят заблаговременно.
Дима Иванов 2025-07-03 20:09:21
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что регулятор обсуждает возможность ограничения обращения банковских карт с истекшим сроком годности.

По ее словам, банки постепенно заменяют такие карты на новые, что приводит к снижению их доли в обороте.

Бакина пояснила, что срок действия карты — один из инструментов, помогающих бороться с мошенничеством.

В этой связи ЦБ изучает возможность введения ограничений на использование просроченных карт. Она подчеркнула, что о таком решении будет объявлено заблаговременно.

Ранее стало известно, что ЦБ с первого июля вводит количественные лимиты на выдачу автокредитов.

#в стране и мире #Банковские карты #ЦБ #Платежные системы #Алла Бакина
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