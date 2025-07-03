ЦБ РФ рассматривает ограничение использования карт с истекшим сроком действия

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что регулятор обсуждает возможность ограничения обращения банковских карт с истекшим сроком годности.

По ее словам, банки постепенно заменяют такие карты на новые, что приводит к снижению их доли в обороте.

Бакина пояснила, что срок действия карты — один из инструментов, помогающих бороться с мошенничеством.

В этой связи ЦБ изучает возможность введения ограничений на использование просроченных карт. Она подчеркнула, что о таком решении будет объявлено заблаговременно.

Ранее стало известно, что ЦБ с первого июля вводит количественные лимиты на выдачу автокредитов.