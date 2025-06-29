ЦБ с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов

Центробанк России с первого июля вводит количественные лимиты на выдачу автокредитов. Ограничения установлены так, чтобы не повлиять на возможность россиян приобрести авто в кредит, уточнили ТАСС в регуляторе.

Лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% не должен будет превышать 20% об общего объема предоставленных автокредитов и кредитов под залог покупаемого автомобиля.

Если долговая нагрузка заемщика превысит 80%, то лимит будет 5% от общего объема таких кредитов.

Ранее стало известно, что Центробанк на заседании шестого июня принял решение понизить ключевую ставку на один пункт - с 21% до 20%. Это произошло впервые с 2022 года.

Регулятор счел текущее инфляционное давление устойчивым с тенденцией к снижению. Российская экономика, по мнению ЦБ, возвращается на траекторию сбалансированного роста.

При этом, Центробанк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. Там ожидают, что в следующем году инфляция с нынешних 6,2% снизится до 4%.