Ушаков: новый раунд переговоров в Стамбуле останется двусторонним

Очередной этап стамбульских переговоров пройдет в двустороннем формате между представителями Москвы и Киева, без участия США. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Комментарий прозвучал на брифинге, посвященном итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Американская сторона прекрасно понимает, что договоры будут носить характер двусторонних переговоров между Россией и Украиной. Но данная тема не обсуждалась. ", - ответил Ушаков на вопрос о новом раунде.

Ранее, как рассказал Ушаков, Путин донес до Трампа идею, что Россия не откажется от цели по устранению причин конфликта на Украине.