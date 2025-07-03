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Ушаков: новый раунд переговоров в Стамбуле останется двусторонним

Вопрос подключения США не обсуждался в ходе разговора Путина и Трампа.
Дима Иванов 2025-07-03 19:59:16
© Фото: Александр Рюмин, POOL, РИА Новости

Очередной этап стамбульских переговоров пройдет в двустороннем формате между представителями Москвы и Киева, без участия США. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Комментарий прозвучал на брифинге, посвященном итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Американская сторона прекрасно понимает, что договоры будут носить характер двусторонних переговоров между Россией и Украиной. Но данная тема не обсуждалась. ", - ответил Ушаков на вопрос о новом раунде.

Ранее, как рассказал Ушаков, Путин донес до Трампа идею, что Россия не откажется от цели по устранению причин конфликта на Украине.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры рф и украины #переговоры в Стамбуле
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