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Путин: Россия не отступит от целей по устранению причин конфликта на Украине

Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине.
Дима Иванов 2025-07-03 19:46:18
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Владимир Путин в ходе разговора с Дональдом Трампом донес идею, что Россия будет добиваться поставленных целей по устранению причин конфликта на Украине. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

«От этих целей мы не отступим», - передал слова Путина Ушаков.

В ходе разговора лидеров РФ и США обсуждалась в том числе украинская проблематика. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что Россия продолжает искать переговорное решение конфликта, сообщил Ушаков.

Путин проинформировал Трампа о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле. Президент отметил готовность российской стороны продолжить переговоры.

Ушаков также сообщил, что Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана.

#Путин #Трамп #конфликт на Украине
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