В секретной комнате ФБР найдены документы, служащие доказательством сговора 2016 года в отношении России и Дональда Трампа, который в ту пору был кандидатом на пост президента США. Их готовились сжечь.

Документы нашел директор ФБР Кэш Патель. Одним из самых важных оказался секретный отчет экс-спецпрокурора Джона Дарема, его уже передали председателю Юридического комитета сената, сообщает aif.ru со ссылкой на данные телеканала Fox News.

Уточняется, что попавшие в руки Пателя документы помогут быть более убедительным утверждению о том, что имел место скоординированный план по разжиганию споров о влиянии России на кандидата в президенты Дональда Трампа. Также утверждается, что этот план мог помочь предвыборному штабу Хиллари Клинтон, которая также в тот год боролась за кресло президента.

Затем ФБР запустило операцию Crossfire Hurricane после фабрикации этих разведывательных данных.

В начале июля этого года ЦРУ (Центральное разведуправление США) предположило, что доклад о вмешательстве РФ в выборы мог быть предвзятым. Проверка выявила многочисленные процедурные нарушения, как то: «крайне сжатые сроки производства, строгое разделение и чрезмерное участие руководителей агентств».