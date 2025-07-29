Силы ПВО пресекли ночную атаку 74 украинских дронов

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России 74 беспилотниками. Более половины пришлось на Брянскую область - 43 аппарата.

Кроме того, 22 летательных аппарата сбили над Ростовской областью. Еще шесть таковых упали в регионе Калужской области. Уничтожение двух БПЛА зафиксировали в Смоленской области и одного - в Ленинградской области. Все беспилотники, как сообщает Минобороны России, были самолетного типа.

Сутками ранее показатель сбитых БПЛА был равен семи. Военнослужащие ВС РФ ликвидировали четыре дрона в Ростовской области, еще три - над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.